الأسرع انتشارا.. دولة عربية تسجل إصابات جديدة بالسلالة البريطانية لكورونا

أفاد الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور اليوم، بأن تونس سجلت 4 حالات متأكدة بالسلاسة البريطانية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التأكد من 5 حالات أخرى يشتبه في إصابتها بهذه السلالة بالاعتماد على التقطيع الجيني.





وبحسب قناة "نسمة" التونسية، أشار القيادي الطبي، إلى أنه تجرى عمليات تقصي بحثًا عن إصابات محتملة في المناطق التي تم العثور فيها على السلالة البريطانية، وهي تونس، وبنزرت، وسبيطلة من ولاية القصرين.





ولفت بحسب مدير معهد "باستور"، إلى أنه تم إغلاق منطقة بأكملها في معتمدية سبيطلة بسبب تسجيل إصابات عديدة بفيروس كورونا لم يتم بعد التأكد إن كانت من السلاسة البريطانية أو من سلالات أخرى.





ونوه ببروز سلالات جديدة على غرار السلالة البريطانية، مؤكدا "يحتم ذلك مزيدا من الحذر واليقظة والتقيد بالتدابير الوقائية من أجل الحد من انتشار الفيروس".





وأوضح أن السلالة البريطانية لها خصوصيات خطيرة مثل سرعة الانتشار والتسبب في حالات خطرة، مرجحا أن تشكل السلالات الجديدة خطرا على صحة المواطنين وهو ما يستوجب المزيد من الحذر واليقظة، وفق تعبيره.



