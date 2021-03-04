لجنة الرهبنة تقدم توصية للمجمع المقدس للاعتراف بدير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير

قال نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان ومقرر اللجنة الفرعية لشئون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأديرة القبطية الأرثوذكسية.





وأضاف الأنبا متاؤس - في تصريح له اليوم - أنه سيتم توصية للمجمع المقدس للاعتراف بدير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير يشرف عليه نيافة الأنبا دوماديوس، وسوف ينضم للأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس





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من جانبه، أكد نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب ورئيس دير مارمينا بجبل أبنوب وعضور لجنة الرهبنة والأديرة أن اللجنة ناقشت عدد من الموضوعات من اجل توحيد الفكر فيما يتعلق بأزمة كورونا ومواعيد فتح الأديرة أمام الزيارات إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات الخاصة بالأديرة.









كان نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم مقرر لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس قد صرح في وقت سابق إن القنوات الفضائية تمثل حركة اتصال بين الكنيسة والشعب وإن الأباء الأساقفة المشرفين على القنوات عرضوا ما قدموه خلال فترة انتشار فيروس كورونا.





واضاف الأنبا إبرآم - في تصريح له - إن القنوات الفضائية كان لها دورا في التواصل مع الأسر المسيحية خلال الفترة غلق الكنائس، لافتا إلى أن هناك مقترح لتأسيس قناة فضائية مسيحية تخدم فئة الشباب تبث باللغة العربية.





من جانبه، أكد نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وعضو لجنة الإعلام والمعلومات إن اللجنة ناقشت كيف استفادت الكنيسة من القنوات الفضائية المسيحية ومن وسائل التواصل المختلفة خلال فترة فيروس كورونا وكيف تستمر وتطور في هذا الإطار.





وتابع قائلا، إنه سيكون هناك برنامج موحد للعضوية الكنسية سيشمل الكرازة المرقسية بشكل عام وسيكون هناك استفادة كبيرة منه، موضحا أنه تم مناقشة امكانية تأسيس قناة مسيحية للشباب خلال الفترة المقبلة.





بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنته الدائمة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وهو أحد اجتماعين اثنين فقط يكونان فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع.



