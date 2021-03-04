ألمانيا تسمح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنّ السلطات الصحّية في البلاد ستسمح بإعطاء لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت مؤخرًا، مؤكدة تخفيف الإجراءات المفروضة على البلاد ابتداء من يوم /الإثنين/.

وقالت ميركل -في تصريحات حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- "إنّ الوكالة (الألمانية) للّقاحات ستسمح بإعطاء أسترازينيكا لفئات كبار السنّ ونحن سنتّبع توصياتها بكل سرور".

وأوضحت المستشارة أنّ دراسات أجريت مؤخرًا قدّمت أدلّة تتيح رفع العمر الأقصى لمن بإمكانهم تلقّي هذا اللّقاح، مشيرة بالخصوص إلى دراسات طبية بريطانية أظهرت فعالية كبيرة لهذا اللقاح لدى كبار السنّ.



