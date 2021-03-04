ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم .. الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:27 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
محمد غالي
تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، والبالغ عددهم قرابة 150 ألف مواطن، حيث سيتم بدء تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضى القلب.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/. 

وسيقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: بدء تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني غدًا.. ورسائل نصية ضمن قاعدة بيانات "قوائم الانتظار"

بعد مرور أول ساعة .. الصحة توضح تفاصيل التسجيل في موقع لقاح كورونا

بعد بدء الحجز .. لقاح كورونا يتوفر في المستشفيات والوحدات الصحية

الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا خلال أول 12 ساعة

بدء تسجيل المواطنين الراغبين بتلقي لقاح كورونا في الدقهلية

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

ترشيحاتنا

وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث

أبرزها جنين القمح .. 5 مشروبات خارقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

الخبراء يوضحون أبرز الأعطال التي تسبب اهتزاز السيارة

رسالة عماد متعب لـ كهربا عقب إيقافه وتغريمه من النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور