اللجنة العلمية لمؤتمر "الفارابي" تبحث الترتيبات النهائية استعدادًا لعقد المؤتمر منتصف الشهر الجاري

عقدت اللجنة العلمية لمؤتمر الإمام الفارابي الذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية افتراضيًا بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة بعنوان: (إسهامات الفارابي – المعلم الثاني – في إثراء الحضارة الإنسانية) يومي ١٥و ١٦ مارس الجاري، اجتماعًا لإنهاء الترتيبات اللازمة للمؤتمر، بعد استقبال بحوث المشاركين من دول مختلفة.
شارك في الاجتماع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، د. حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس أكاديمية الأزهر، د. سهير الفيل أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، د. سونيا لطفي أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة، د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، د. سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، د. محمد ورداني مسئول اللجنة الإعلامية للمؤتمر، د. محمود وافي مسئول اللجنة التنفيذية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤتمر يأتي في إطار الدور الريادي والمحوري للأزهر الشريف من خلال الانفتاح على المؤسسات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الفعاليات واللقاءات العلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره على كافة المستويات المحلية والدولية.
وأشار عيّاد إلى أن لجان المؤتمر تعمل بشكل يومي لأجل خروج المؤتمر بشكل يحقق أهدافه ويسلط الضوء على العلماء الأوائل وجهودهم في المجالات العلمية المختلفة، لافتًا إلى أن المؤتمر يعقد افتراضيًا نتيجة الظروف التي يعاني منها العالم بأسره من تفشي فيروس كورونا.
أوضح الأمين العام أنه تمت مناقشة عدة أمور خاصة بالمؤتمر منها وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية والجلسات النقاشية للمؤتمر وورش العمل المقترحة، وتسمية المتحدثين من الجانبين لوضع البرنامج الزمني للجلسات، بالإضافة مناقشة ملخصات البحوث الواردة للجنة والتي بلغت نحو (56) ملخصًا، وتصنيفها وفق محاور المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد عدد البحوث التي ستعرض بكل جلسة نقاشية.