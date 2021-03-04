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ديني

اللجنة العلمية لمؤتمر "الفارابي" تبحث الترتيبات النهائية استعدادًا لعقد المؤتمر منتصف الشهر الجاري

الخميس 04/مارس/2021 - 10:47 ص
البحوث الاسلامية
البحوث الاسلامية
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محمود ضاحي
عقدت اللجنة العلمية لمؤتمر الإمام الفارابي الذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية افتراضيًا بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة بعنوان: (إسهامات الفارابي – المعلم الثاني – في إثراء الحضارة الإنسانية) يومي ١٥و ١٦ مارس الجاري، اجتماعًا لإنهاء الترتيبات اللازمة للمؤتمر، بعد استقبال بحوث المشاركين من دول مختلفة.

شارك في الاجتماع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، د. حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس أكاديمية الأزهر، د. سهير الفيل أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، د. سونيا لطفي أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة، د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، د. سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، د. محمد ورداني مسئول اللجنة الإعلامية للمؤتمر، د. محمود وافي مسئول اللجنة التنفيذية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤتمر يأتي في إطار الدور الريادي والمحوري للأزهر الشريف من خلال الانفتاح على المؤسسات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الفعاليات واللقاءات العلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره على كافة المستويات المحلية والدولية.
وأشار عيّاد إلى أن لجان المؤتمر تعمل بشكل يومي لأجل خروج المؤتمر بشكل يحقق أهدافه ويسلط الضوء على العلماء الأوائل وجهودهم في المجالات العلمية المختلفة، لافتًا إلى أن المؤتمر  يعقد افتراضيًا نتيجة الظروف التي يعاني منها العالم بأسره من تفشي فيروس كورونا. 
أوضح الأمين العام أنه تمت مناقشة عدة أمور خاصة بالمؤتمر منها وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية والجلسات النقاشية للمؤتمر وورش العمل المقترحة، وتسمية المتحدثين من الجانبين لوضع البرنامج الزمني للجلسات، بالإضافة مناقشة ملخصات البحوث الواردة للجنة والتي بلغت نحو (56) ملخصًا، وتصنيفها وفق محاور المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد عدد البحوث التي ستعرض بكل جلسة نقاشية.
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