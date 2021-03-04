سفير الهند في البحرين: المملكة نجحت في توفير اللقاح لكل المواطنين والمقيمين

أكد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي الآسيوي في دعم جهود التنمية المستدامة، ومواجهة جائحة كورونا، مشددًا على أن سياسة التوجه شرقًا أصبحت من الخيارات الضرورية أمام الدول العربية لتعزيز شراكاتها الخارجية والاستفادة مما تزخر به القارة الآسيوية من فرص متعددة لتعزيز التعاون الشامل والمستدام مع القوى الآسيوية الصاعدة، انطلاقًا من قاعدة الاحتياج الاستراتيجي المتبادل بين الجانبين.





جاءت هذه التصريحات لدى استقبال رئيس البرلمان العربي لـ بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين، حيث أشاد بمستوى التعاون القائم بين كل من مملكة البحرين وجمهورية الهند في كافة المجالات، مثمنًا ما تحقق من تعاون مثمر بين البلدين في المجال الصحي، وذلك في إطار حرص مملكة البحرين على توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، انطلاقًا من الرؤية الملكية السامية والنهج الإنساني النبيل لـ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والجهود المتميزة التي يقودها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التعامل الآمن والرشيد مع الجائحة.





من جانبه، قدم سفير الهند لدى مملكة البحرين أطيب التهاني لرئيس البرلمان العربي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده البرلمان العربي في الفترة الماضية ، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الشراكة القائمة مع الدول العربية، ومشددًا على حرص جمهورية الهند على تطوير علاقاتها مع كافة الدول العربية في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعوب في كلا الجانبين.



