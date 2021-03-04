ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي، وذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات.

اقرأ المزيد 



وخلال زيارته للمستشفى، تابع محافظ المنيا مراحل حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع المحافظ، الى شرح لألية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضي من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة من منازلهم الى المستشفى اذا تطلب الامر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الدعم والوسائل المتاحة للتيسير على أهالينا من كبار السن لتلقي اللقاح .

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح ، وللحصول على ايه معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن15335

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال والحوامل بلقاح فيروس كورونا

محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا

الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا

نقيب الأطباء بأسيوط يتلقى جرعة لقاح مضاد فيروس كورونا

وكيل الصحة بالدقهلية يعلن بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز جرعات لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بعد الاستبعاد والغرامة.. موقف كهربا النهائي من تدريبات الأهلي

كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

«الصحة العالمية»: عودة انتشار فيروس «كورونا» في وسط وشرق أوروبا

الدوري المصري .. خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلى أمام غزل المحلة

الشهر العقاري والإيجار القديم فى المقدمة.. حكاية 4 قوانين طاردها غضب المواطنين

تصعيد هبة العوضى لعضوية البرلمان بعد وفاة النائب كمال عامر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام