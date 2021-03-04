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حوادث

وزير الداخلية: نجاحات رجال الشرطة محل تقدير الدولة وإشادة إقليمية ودولية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:41 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريمًا لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم الخميس، بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم تلك النماذج.. حضر الاحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وخلال الاحتفال قام وزير الداخلية بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن.

مؤكدًا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والإستقرار، محل تقدير من الدولة وموضع إشادة على كافة المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير حرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكدًا أن إصابتهم تمثل وسامًا إضافيًا فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد ، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.
 
من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم ، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الوزارة المعنية فى تقديم كافة أوجه الرعاية لهم مما يُعد وبحق حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم .. مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار.
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