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أخبار العالم

البيت الأبيض يقطع البث عن بايدن أثناء حديثه عن كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 06:57 م
بايدن
بايدن
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قسم الخارجي
أثير جدل واسع في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة؛ بسبب قطع البيت الأبيض عن أحد اللقاءات التي عقدتها الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عن حزمة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.

وكان بايدن قد عقد لقاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع مجموعة من المشرعين الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. 

وتحدث الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر عن خطته لإغاثة الشعب الأمريكي المتضرر من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تلقيح الشعب الأمريكي، وكيفية استعادة الثقة المفقودة في الحكومة.

وأشارت شبكة فوكس نيوز إلى أن بايدن الذي اختتم اللقاء قائلا " يسعدني الآن تلقي الأسئلة من جانب المشرعين.. إذا كان هذا ما يجب عليا فعله الآن"، وبعدها تم إيقاف البث المباشر بصورة مفاجئة.

ووفقا لـ "فوكس نيوز" حاولت الوصول إلى مسئولين بالبيت الأبيض من أجل الحديث عن سبب قطع البث عن الرئيس بايدن، إلا أنهم لم يردوا على تلك الطلبات.

وتواجه الإدارة الأمريكية الحالية انتقادات واسعة بسبب عدم عقده لأي مؤتمرات صحفية رسمية خلال الـ6 أسابيع الأولى من الحكم، بالإضافة إلى طلبها من الصحفيين إرسال أسئلتهم بشكل مسبق إلى الرئيس من أجل أن يختار منها ما يريد الرد عليه.
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