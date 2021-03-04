استشاري: انخفاض معدل الأنسولين في الدم يزيد من الإحساس بالجوع.. فيديو

شدد الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة الرجوع إلى الوجبات التقليدية التي تعد في المنزل، والبعد عن الوجبات السريعة التي تحارب الآن من العالم أجمع.





وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كورسات خفض الوزن تختلف من شخص للآخر، لأن طبيعة الحرق والسمنة تختلف أيضا من شخص للآخر، لافتًا إلى أن الطبيب وحده هو القادر على وصف كورس علاجي لخفض السمنة.





وأشار إلى أن انخفاض معدل الأنسولين في الدم يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع إلى حد كبير، وفي هذه الحالة من الممكن تناول بعض المواد التي تضبط نسبة السكر في الدم، وبالتالي يقل تناول الطعام.