إفريقيا في قلب مصر .. كشف حساب للأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء القارة السمراء في أحضان النيل

السيسي يضع في اهتماماته دعم وتأهيل الشباب الإفريقي

مصر تؤكد على إعلاء قيم الوحدة الإفريقية لأبناء القارة





مصر دائما تحرص على توطيد العلاقات مع الدول الافريقية في شتى المجالات ، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعلاء مفهوم قيم القارة الواحدة وهو ما شهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة أواصر التعاون والدعم الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك مع دول القارة السمراء.





القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس السيسي، تهتم بدعم وتأهيل الشباب الافريقي من خلال المنح التأهيلية التي تقدمها مصر اضافة الى المنح الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يسهم في فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.





وفي مجالي الشباب والرياضة تحرص الدولة المصرية على توفير العديد من الانشطة والمختلفة للشباب ، خاصة في عامي 2019 و 2020.





وبرصد ما تفعله مصر لشباب القارة الأفريقية ، يؤكد على إصرار القيادة السياسية الاتجاه لإعلاء قيم الوحدة الأفريقية مع أبناء القارة الواحدة ليس فقط بالخطب الرنانة ولكن بالعمل الحقيقي على أرض الواقع وايضا إعلاء لقيمة التعاون (جنوب جنوب).





كما أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، قامت بتنفيذ خلال الفترة الماضية عشرات الانشطة الشبابية القارية دعما لمبادرة الاتحاد الافريقي "تأهيل مليون شاب وفتاة.





واستضافت مصر العديد من البطولات والفعاليات خلال عامي 2019 و 2020 أبرزها (بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار والتي استضافتها مصر بعد غياب حوالي ١٣ عاما وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بافتتاح اسطوري يليق بتاريخ افريقيا وبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة 8 منتخبات أفريقية متأهلة للبطولة و البطولة الأفريقية لرفع الأثقال "المكفوفين".





كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم العديد من البرامج خلال عام 2020 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أبرزها دورة الألعاب الأفريقية الأولي للاولمبياد الخاص وملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان بمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي وملتقى الشباب الإفريقي حول المواطنة والتنمية بمشاركة 20 دولة أفريقية وبرنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي العاشر بمشاركة 200 شاب وفتاة من 54 دولة إفريقية وهو أكبر برنامج تطوعي في القارة.





اضافة الى منحة ناصر للقيادة الأفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة 120 شابا وفتاة من 43 دولة أفريقية ومسابقة أوسكار الإبداع الافريقي واستضافة حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 في مدينة الغردقة و إطلاق اول رحلة سياحية ثقافية نهرية لشباب أفريقيا انطلقت من القاهرة حتى مدينتي الاقصر واسوان لتكريس مفهوم التعاون بين ابناء دول حوض النيل .





وكذا استضافة بطولة كأس العالم للغطس، وتعد مصر أول دولة في تاريخ أفريقيا تستضيف البطولة ، واستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش، وتستمر مصر في استضافة البطولة حتى عام 2022.





وعلى مستوى الأحداث القارية والدولية تصدر شباب مصر ممثلو افريقيا في المحافل الدولية الرياضية بفوزهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في التاريخ كأول فريق افريقي يحصد البطولة وفوز منتخب مصر للبولينج بالمركز الأول في بطولة أمم أفريقيا وتحطيم شباب مصر الرقم القياسي بدورة الألعاب الأفريقية برصيد 273 ميدالية مقابل 217 ميدالية في 2015 ، وحصول منتخب مصر ممثل افريقيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة رابع العالم 2019





وتعمل الحكومة المصرية بكل قطاعاتها ومؤسساتها على قدم وساق من أجل خدمة شباب افريقيا وتحقيق التعاون الافريقي فى مختلف التخصصات والمجالات.