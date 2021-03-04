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الكهرباء تكشف تفاصيل اتفاقية الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:54 م
الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل توقيع اتفاقية لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية": "التوقيع على هذه الاتفاقية يؤذن بالبدء في الدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" في مصر كخطوة نحو التوسع في هذا المجال وصولًا الى إمكانية التصدير، وذلك اتصالًا بالتوجه العالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ، وتماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعروفة بـ "الاتفاق الأخضر" خلال الفترة الزمنية 2035-2050".

ونوه إلى أن تم إنشاء لجنة وزارة لدراسة كيفية الاستفادة بالهيدروجين الأخضر؛ لأنه يمثل يمثل أهمية كبري لدي دول أوروبا، مردفا: "نتعاون مع الدول الأوربية للاستفادة من هذا المجال ومصر ستكون رائدة في هذا المجال المهم وسيكون مصدر كبير للدخل المصري".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوات البحرية من جانب، وشركة "ديمي" البلجيكية من جانب آخر؛ للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، ومن الجانب البلجيكي، فرانسوا دي إلزيوس، سفير بلجيكا لدى القاهرة.
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