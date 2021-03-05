المسرح بيتي.. سمير غانم: هو بالنسبالي مملكة خاصة

المسرح يعد بالنسبة له كـ مملكة، معقبا: هو يختلف تماما عن غيره من الفنون، مسترسلا: المسرح بيتي.





وأشار خلال برنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إلى أنه يجعل المشاهدين جزء من المسرحية وخاصة خلال مسرحيته الأخيرة "لما الزهر يلعب"، منوها إلى أن أحمد شيبة من أفضل المطربين الشعبيين".



فيما قالت ريم مصطفى، أنها تتمنى أن تعمل في المسرح، معقبة:"دلوقتي مفيش مسرح زي زمان وبعتمد على مسرحيات زمان".

قال الفنان سمير غانم، إن