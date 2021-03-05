الدجاجة والفطر..صباح البلد يستعرض جمال محمية الصحراء البيضاء

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرا عن محمية الصحراء البيضاء.





تقع محمية الصحراء البيضاء شمال واحة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، على مسافة حوالي 500 كيلو متر من القاهرة.





وأوضح التقرير أنه تم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002، و سميت بالصحراء البيضاء لانها تملك اللون الأبيض الذي يغطي معظم أرجائها.





كما تبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلو متر مربع، وتتميز المنطقة بجمالها ليلا ، فهي تعد من أفضل المواقع لمتابعة نجوم مجرة درب التبانة.



