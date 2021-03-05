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أخبار العالم

خارجية البحرين تستعرض آليات تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:42 ص
وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
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قسم الخارجي
أكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، أن علاقات التعاون البناء والتكامل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعكس تناغم الجهود المشتركة، وروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت ركيزة مهمة، لتعزيز تحركات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

جاء ذلك خلال المحاضرة، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع وزارة الخارجية، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، تحت عنوان «العلاقات البحرينية الأوروبية» وذلك ضمن برنامج الدعم البرلماني لأعضاء المجلس، تنفيذًا لتوجيهات علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وبمتابعة من المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

واستعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمته، عدة محاور رئيسية تتعلق بالعلاقات البحرينية - الأوروبية، وتتمثل في الأهمية الاستراتيجية للدائرة الأوروبية في تحركات السياسة الخارجية، ومجالات التعاون القائمة بين مملكة البحرين ودول أوروبا، والعلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تحركات وزارة الخارجية لتعزيز التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق هذه الغاية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، حرص مملكة البحرين على توطيد أسس الشراكة مع دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، لاسيما أن العلاقات بين الجانبين عميقة وراسخة، واكتسبت آفاق جديدة وواعدة في ظل النهج الإصلاحي الشامل للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

وأشار الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن هناك العديد من المسارات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع دول أوروبا على الصعيدين الثنائي والجماعي، ومنها الزيارات والاتصالات المتبادلة، وتعزيز دور سفارات البحرين في القارة الأوروبية، وتكثيف المشاورات السياسية، منوهًا في الصدد بالزيارة التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى بروكسل، في شهر فبراير الماضي، وأثمرت عن اتفاقات ونتائج طيبة، تصب في صالح تعظيم المنافع المشتركة.

وتناول المحاضر أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية، والتي تحولت إلى أحد محركات إدارة التفاعلات الدولية، مبينا أنها تلعب دورًا مؤثرًا في توثيق العلاقات بين مملكة البحرين والمؤسسات البرلمانية الدولية، من خلال إيضاح الصورة الكاملة عن المسيرة التنموية الشاملة، وإنجازات مملكة البحرين في كافة المجالات.
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