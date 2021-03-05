ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 م
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى اليوم الجمعة
Advertisements
علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.16جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أقرأ ايضا ..بتخفيضات 35%.. انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 25-12-2020

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم 29-12-2020

فى اول أيام 2021... تعرف على بيع وشراء الريال السعودى الجمعة

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين

المصرف المتحد الأقل.. سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات الأسبوع

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

دعاء مؤثر من رضوى الشربيني لوالدتها الراحلة.. ماذا قالت؟

جيران ضحية "وابور الجاز" بشبرا الخيمة: زوجها لم يرحم توسلاتها وظروف حملها

"الخليج" الإماراتية: أزمات سوريا وليبيا وفلسطين واليمن في طريقها للحل السياسي بعد اجتماع القاهرة

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

لحظة وصول بابا الفاتيكان لأرض بغداد.. شاهد

رسالة خفية تهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها