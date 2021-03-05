تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 5-3-2021

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.





ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزىالمصرى عند 4.16جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.أقرأ ايضا .. بتخفيضات 35%.. انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.