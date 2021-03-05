رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف عن مزايا نقابة التكنولوجيين ودور الجامعة

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن قرارات مجلس الوزراء بشأن تأسيس نقابة للتكنولوجيين خطوة إيجابية لدعم خريجي الجامعات التكنولوجية المصرية.





وأضاف "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن إنشاء نقابة للتكنولوجيين، هو الخطوة الأولى للدفاع عنهم وعن حقوقهم ، والرجوع للنقابة الخاصة بهم حال مواجهة أي مشكلة.





وأشار إلى أنها تفيد أيضًا خريجي الجامعات التكنولوجية في الجوانب التطبيقية ، لافتًا إلى أن الجامعة تقوم بدورها في هذا الشأن ، وأخذ الخطوة الأولى من خلال التوصيف الوظيفي للخريجين .





وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إن أهمية هذا التوصيف للخريجين ، يعمل على تصنيفهم على حسب تخصصاتهم ، وفقًا للمجالات التي تخصصوا فيها أثناء دراستم الأكاديمية بالجامعة .





وتكون هذه الشعب التي سيتخصص فيها الخريج موجودة داخل النقابة ، بحيث تشتمل على كافة التخصصات التكنولوجية التي تم تدريسها للطلاب بكافة المراحل والسنوات الدراسية .





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وتتمثل هذه الشعب في تخصصات التكنولوجيات الصناعية والتكنولوجيات الزراعية ، وتكنولوجيا الطاقة ويتم تخصيص كل خريج وفقًا لمجاله .





وتابع "عبد القادر" أن الجامعة ستقوم بمتابعة انضام خريجيها لهذه النقابة بعد إنشاءها والموافقة على قانون تفعيلها ، لانضمام كل خريج وفقًا لتخصصه وشعبته .





وكان الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، قد أوضح ، إن الامتحانات العملية ستنطلق اعتبارا من يوم 27 من فبراير الماضي بالجامعة .





وأوضح خلال تصريحات خاصة ، أنها ستستغرق أسبوع واحد ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية بعدها مباشرة .





وأشار إلى أن امتحانات الأجزاء النظرية ، ستعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري ، حضوريا في مقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة.







