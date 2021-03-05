ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد تشيلسي.. هل يعجل استبدال محمد صلاح بقرار رحيله عن الريدز؟

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:52 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد السعيد
أثار قرار استبدال محمد صلاح نجم فريق ليفربول أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 29،  من مسابقة الدوري الإنجليزي، ضجة كبيرة كون " مو" كان أحد أفضل لاعبي الريدز خلال اللقاء.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد سجله ميسون ماونت في الدقيقة 42، في مباراة شهدت استبدال محمد صلاح في الدقيقة 60، وحل أوكسليد تشامبرلين بديلا له.

وظهر علامات الصدمة والحزن على محمد صلاح، خاصة وأن وقت استبداله كان غريبا في ظل تأخر الفريق، كما أنه كان أفضل لاعبي الفريق بشهادة الصحف الإنجليزي.

جماهير ليفربول شنت هجوما على عنيفا على يورجن كلوب بسبب استبدال محمد صلاح، كما أثار رامي عباس وكيل محمد صلاح الجدل 
 بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر".

العديد من التقارير أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى إمكانية محمد صلاح عن ليفربول، بعدما أبدى الملك المصري ترحيبه بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا، كما عبر عن احباطه من يورجن كلوب بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا، فهل تعجل أزمة استبداله وتغريدة رامي عباس بقرار رحيله.

محمد صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بدون منازع، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

نجم ليفربول السابق يوجه رسالة لجماهير الريدز بشأن إمكانية رحيل محمد صلاح

تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول

أزمة محتملة و4 تحديات جديدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد؟

خاص .. ليفربول يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن الفريق

ترشيحاتنا

أطعمة لا ينتهي مدة صلاحيتها أبدا

بالجلباب .. رشدي أباظة يقرأ القرآن في أواخر أيامه.. صورة نادرة

يحاول الانتحار وقتلهم.. أم تكتشف إصابة ابنها الصغير بحالة مرضية خطيرة

مؤسس فرقة الصاعقة 777 .. محطات في حياة اللواء أحمد رجائي عطية

مليونير بالخطأ.. مواطن امتلك 14 مليون جنيه لمدة 24 ساعة

من الفئات المستحقة.. وزيرة الصحة: تطعيم 1141 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا فى اليوم الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش