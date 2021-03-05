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أخبار البلد

الكنيسة تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:59 م
نيافة الأنبا أثناسيوس
نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار
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سامح سلام
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل صلوات التجنيز، على المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وتقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار    في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.

ومن المقرر أن تقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورحل عن عالمنا نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز ٧٣ عاما. 
 
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار في نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء.

وقضى نيافة الانبا اثناسيوس اسقف بني مزار والبهنسا، عشرون عاما من الخدمة الأسقفية فقد سيم اسقفا سنة ٢٠٠١ بيد البابا شنودة الثالث، وكان قبلها خادما في مصر والمهجر .

وولد أسقف بني مزار والبهنسا سنة ١٩٤٨ وترهب سنة ١٩٧٥ بالسريان.
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