وفاة الأنبا اثناسيوس مطران بنى مزار البهنسا بالمنيا

أعلنت مطرانية بنى مزار البهنسا اليوم فى بيان لها وفاة الأنبا اثناسيوس، مطران بنى مزار البهنسا، وقالت المطرانية أنه سوف يتم تشييع الجنازة اليوم من مطرانية بنى مزار وأن الفقيد من قرية اوسيم الجيزة ، وقد تم رسامته أسقفا بمطرانية بنى مزار فى عام 2001، موضحة أن صلاة الجنازة سوف تبدأ الساعة الخامسة من مساء اليوم من داخل مطرانية بنى مزار ، وذلك بحضور لفيف من الأساقفة والمطارنة وشعب الكنيسة .













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بحضور سفير الفاتيكان.. ايبارشية الكاثوليك بالمنيا تحيي الذكرى الأولى للتدشين





وفي سياق آخر، أحيت إيبارشية الأقباط الكاثوليك، بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، الذكرى الأولى لتدشين الإيبارشية بحضور سفير دولة الفاتيكان، المطران نيقولاوس هنري، مساء اليوم الخميس.





واستقبل سفير الفاتيكان الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.





وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.





وقال الأنبا بشارة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، وملوي وديراموس، إن زيارة السفير ستستغرق 6 أيام، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري، ستشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عددًا من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.





كما استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





وقام الوفد ، بزيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.





أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.





وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلًا عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.