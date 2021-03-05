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أخبار البلد

أبرزها إنشاء مزارع.. ما مشروعات التعاون الزراعي مع السودان؟

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:35 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة: إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ، وهناك تواصل دائم فى المجال الزراعى مابين المسئولين فى البلدين ، متابعا :" مؤخرا تم الاتفاق مع الجانب السودانى على إعادة النظر فى المشروعات المصرية الزراعية التى يتم إنشاؤها فى السودان والتى من أهمها انشاء مزرعة انتاج نباتى ومزرعة انتاج حيوانى فى السودان.

وأضاف "موسي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أننا متواصلين مع الجانب السوداني فيما يتعلق بنقل الخبرات خاصة فى انتاج التقاوى ، موضحا أن هناك رغبة لدى الجانب المصرى على نقل الخبرات المصرية الزراعية فى مجالات الإنتاج الزراعى ، والإنتاج الحيوانى والداجنى  ، وكذلك الإنتاج السمكى ، وإنتاج الأمصال واللقاحات .

وأكد " المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة" ، أن وزارة الزراعة تعمل دائما على نقل الخبرات وتصدير المنتجات المصرية ، منوها إلي أن هناك توجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الافريقية منها السودان والتحرك نحوها على مستوى جميع العلاقات وتعزيز أوجه التعاون بما فيها الخبرات الزراعية .

ولفت إلي أن السفير السودانى محمد إلياس  قابل وزير الزراعة السيد القصير منذ أشهر قليلة ماضية وتم الاتفاق على عدة نقاط لهذا التعاون  من أهمها انشاء مزارع افريقية سودانية مشتركة هناك  ، كما تم الاتفاق على التحرك في أوجه التعاون خاصة بعد تشكيل الحكومة السودانية.

وأشاد بدور وزارة الزراعة فى تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية وخاصة السودان الشقيقة ، مردفا أن وزير الزراعة المصري أرسل دعوة لوزير الزراعة السودانى لزيارة مصر والتحدث حول أوجه التعاون الزراعي مع السودان .

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