إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف إحدى طائراتها المدنية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية كانت برحلة داخلية وإجبارها على الهبوط في إحدى الدول المجاورة.





وقال الحرس الثوري الإيراني إن "الطائرة كانت متجهة برحلة مساء أمس الخميس من مدينة الأهواز نحو مدينة مشهد وتمكنت قواتنا الأمنية من إحباط محاولة الاختطاف"، مضيفًا أنه "بعد إحباط محاولة اختطاف الطائرة هبطت اضطراريا في مطار مدينة أصفهان من دون أي إصابات بين الركاب"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".





وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة تتبع للخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" من طراز "فوكر 100"، مشيرا إلى أن "رقم الرحلة كان 334 وانطلقت من الأهواز في تمام الساعة 22:10 بعد حدوث تأخير".





وزعم الحرس الثوري الإيراني أن "محاولة اختطاف الطائرة مؤامرة ضد إيران والتحقيقات حول الحادثة لاتزال مستمرة" مشيرا إلى أنه تم "اعتقال الشخص الذي حاول اختطاف الطائرة".