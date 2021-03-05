ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن.. القبض على 154 شخصا خرقوا حظر التجول في عمان

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:39 م
العاصمة الأردنية
العاصمة الأردنية عمان
Advertisements
قسم الخارجي
ضبطت سلطات الأردن 154 مخالفا لتعليمات حظر التجول الشامل في العاصمة عمّان، منذ الساعة 10 مساء الخميس وحتى الساعة 12 ظهر اليوم، وفقًا لما ذكر محافظ العاصمة سعد شهاب، اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية أضاف شهاب أنه لم تسجل أي منشأة تجارية أو اقتصادية مخالفة في عمّان، قائلا: “هناك التزام عالٍ للمنشآت في أوامر الدفاع”.

وأشار إلى أن “العاصمة عمّان تشهد التزاما عالي المستوى أيضا من المواطنين”.

وبين أن “الانتشار الأمني في الطرقات والأحياء السكنية والدواوير ومداخل ومخارج العاصمة عمّان ساهم في عدم الحركة”.

وأكّد أن “المواطن ملتزم في أوامر الدفاع لمنع انتشار فيروس كورونا”.

ولفت شهاب إلى أنه “ستتم إحالة المخالفين لتعليمات الحظر الشامل إلى القضاء”.

أكد أمين عام وزارة الصحة مسئول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة أن "فيروس كورونا لا يزال يعلمنا الكثير في عامه الثاني، وشهد الأردن زيادة في أعداد الاصابات ونسب الإيجابية والوفيات والدخول للمستشفيات وغرف العناية الحثيثة".

وبحسب وكالة عمون، قال خلال مقابلة مع التليفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الجمعة، إن السلالة البريطانية أصبحت السائدة في العالم وهي أكثر انتشارًا.

وأضاف "أننا في الأردن نستطيع المرور من خلال الصعاب، ولكن علينا دائما الالتزام بمعايير الوقاية كالكمامة والابتعاد عن التجمعات حتى نستطيع عبور الأزمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دولة عربية تزف بشرى بشأن رفع حظر كورونا

الحكومة الأردنية توجه بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

الأردن.. مسؤول صحي: أزمة كورونا لن تنته بدون هذا الأمر

الصحة الأردنية: المملكة في وضع صحي مقلق وأعداد مصابي كورونا في ازدياد

الأردن يستقبل كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال مارس

ترشيحاتنا

3 سيارات تخضع لضريبة جمركية قيمتها 5%

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها