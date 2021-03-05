الأردن.. القبض على 154 شخصا خرقوا حظر التجول في عمان

ضبطت سلطات الأردن 154 مخالفا لتعليمات حظر التجول الشامل في العاصمة عمّان، منذ الساعة 10 مساء الخميس وحتى الساعة 12 ظهر اليوم، وفقًا لما ذكر محافظ العاصمة سعد شهاب، اليوم الجمعة.





وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية أضاف شهاب أنه لم تسجل أي منشأة تجارية أو اقتصادية مخالفة في عمّان، قائلا: “هناك التزام عالٍ للمنشآت في أوامر الدفاع”.





وأشار إلى أن “العاصمة عمّان تشهد التزاما عالي المستوى أيضا من المواطنين”.





وبين أن “الانتشار الأمني في الطرقات والأحياء السكنية والدواوير ومداخل ومخارج العاصمة عمّان ساهم في عدم الحركة”.





وأكّد أن “المواطن ملتزم في أوامر الدفاع لمنع انتشار فيروس كورونا”.





ولفت شهاب إلى أنه “ستتم إحالة المخالفين لتعليمات الحظر الشامل إلى القضاء”.





أكد أمين عام وزارة الصحة مسئول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة أن "فيروس كورونا لا يزال يعلمنا الكثير في عامه الثاني، وشهد الأردن زيادة في أعداد الاصابات ونسب الإيجابية والوفيات والدخول للمستشفيات وغرف العناية الحثيثة".





وبحسب وكالة عمون، قال خلال مقابلة مع التليفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الجمعة، إن السلالة البريطانية أصبحت السائدة في العالم وهي أكثر انتشارًا.



