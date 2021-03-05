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فن

القبض على المتهمة بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:17 م
كوكي مجدي
كوكي مجدي
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مصطفى كرم

أعلنت الفنانة ميريهان مجدي الشهيرة بـ كوكي شقيقة الفنانة روبي، عن عثور رجال الأمن على سيارتها المسروقة بعد ضبط الشغالة الخاصة بها.


وكتبت كوكي مجدي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها والفضل كله يرجع بعد ربنا للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الأول والرائد احمد عويس معاون قسم التجمع,, فعلا مناموش لحد مرجعولي العربية ومسكو الشغالة بجد إحنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر".


وكانت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- اعلنت عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «عربيتي اتسرقت».

القبض على المتهمة بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي
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