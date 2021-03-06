قصة بوجاتي فيرون المزيفة التي تحمل لقب بوجاودي

الكثير من عشاق السيارات الرياضية الخارقة، يعشقون ماركة بوجاتي bugatti لأنها تعتبر من اغلي و اسرع السيارات في العالم و هو ما لا يستطيع تحملة الكثير من عشاقها ليس فقط سعرها و لكن حتي اسعار صياناتها كلف للغاية .







تقليد بوجاتي فيرون





فى عالم السيارات كل شئ متاح حتى التعديل الكلى فى جسم سيارة لتحولها الى سيارة اخرى ، فشاهدنا من قبل تحويل سيارة هوندا سيفيك إلى بوجاتي فيرون حيث ان هناك نسخة من بوجاتي مدرجة على موقع eBay الشهير، يتم بيعها بسعر 4500 دولار وهذا ما جعل الجميع يشك فى امرها ، حتى يتضح انها سيارة مزيفة مبنية على سيارة هوندا سيفيك موديل عام 1993.







تصنيع بوجاتي فيرون مقلدة







وهناك نسخة مزيفة من بوجاتي فيرون صنعت في اليابان يُطلق عليها اسم بوجاودي والتي بدأت كسيارة أودي TT موديل 2002، ولكن تم تعديلها لتشبه بوجاتي فيرون وحصلت على شبك أمامية شبيهه لبوجاتي .







وحصلت ايضا علي مصابيح أمامية وطلاء من لونين لمحاكاة فيرون، كما تم تجهيز هذا السيارة المعدلة أيضًا بعجلات تحمل علامة “EB” ونظام عادم مزدوج مُركب في الوسط يحاول على ما يبدو تقليد النظام المستخدم في نسخة سوبر سبورت من الطراز الخارق.











مواصفات بوجاتي فيرون المزيفة







تعتمد بوجاتي فيرون المقلدة قوتها من محرك تيربو سعة 1800 سي سي رباعي الأسطوانات، بقوة تتراوح بين 148 و222 حصان، وتباع بسعر 23,014 دولار أمريكي اي ما يعادل 361.161 جنيه مصري دون جمارك او رسوم ، ويمكن طلبها من موقع Carsensor .







هانكت كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر







هذة بالطبع ليست السابقة الأولي او الاخيرة من نوعها فقامت شركة سيارات صينية بطرح السيارة الانجليزية هانكت كانتسي , وهي أشهر سيارة مقلدة من لاندروفر رنج روفر land rover range rover، وليست هي المرة الاولي فقد قامت مؤخرا شركة فوتون الصينية و طرحت البيك أب ذا جيانغ جون و هي نسخة طبق الاصل من سيارة فورد ford f150 بتصميم مستوحى من رابتر، و قامت شركة Tata الهندية بطرح سيارة سيارتها الجديدة Safari، والتي ستكون منافسً قوي لسيارات Land Rover .



تتميز بوجاتي فيرون المقلدة بجناح خلفي ضخم ومشتت هواء مركزي كبير مع ملصقات بريدجستون وأجيب، وبالطبع هذا بعيد تمامًا عن السيارة الفرنسية، ولكن المشروع برمته يقدم فكره مجنونة، لذا، لا مانع من إضافة بعض اللمسات الخاصة.