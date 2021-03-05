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حوادث

10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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رامى المهدي - ندى حمودة
حصل موقع صدى البلد على اول صور من حادث تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

ولقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في الحادث  ودفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص
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