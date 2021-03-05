ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: مصر خارج حسابات أمريكا وتحولت من الاهتمام بالشرق الأوسط للصين وآسيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
Advertisements
محمد القاضي
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك الكثير من الدرسات التي تؤكد على أن جهات أمريكية تقدم رؤي وأفكار لإدارة بايدن، وطرح أفكار للضغط على الحكومة أو مناقشتها، وغير قاصر على الصحافة ويشمل المراكز البحثية والجامعات، بايدن تغيير في سياستها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مقال لـ "ستيفن كوك" يؤكد على أن أمريكا تنقل الاهتمام من دول المنطقة العربية إلى الصين واسيا، واهتمام بايدن ليس كترامب، وهذا يعني أن أمريكا ستتخذ أسلوب جديد، موضحًا أن دولة السعودية تستحق الاهتمام الأمريكي، كما أن إيران كذلك يجب أن تكون داخل الإدارة بسبب التحركات الخبيثة لها، وإسرائيل يجب أن تكون لمتابعة أمريكا لأنها تعتمد على أسرائيل بطريقة مختلفة.

وأوضح أن أن مصر خارج الحسابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن "ديفيد إجناشيوس" أكد على أن مصر مهمة لأمريكا ومنطقي استمرار الانخراق، كما أن مصر تقدم لبايدن معضلة، متابعًا: "مصر على أرض صلبة الآن في علاقتها مع الدول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: زويل قال لي أنا واخد نوبل وانت عاوزني أشتغلك مترجم

"فاينانشيال تايمز": محاولات بايدن لاستعادة القيادة الأمريكية ستتطلب وقتا

عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي يكشف أهم التحديات أمام بايدن ..فيديو

إبراهيم عيسى: الديمقراطية مؤشر رئيسي في سياسة بايدن الخارجية ولكن تطبيقها غير معروف

سمير فرج: البنتاجون الأمريكي على علم بقيمة مصر في الشرق الأوسط.. فيديو

إبراهيم عيسى: أمريكا تمارس ضغطا كبيرا على الدول العربية وبايدن يتعرض لضغوط

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا

هاني الناظر: كورونا يرحل وينتهي في هذا الموعد.. فيديو

ترك الفن وعمل سائق تاكسي .. توفيق عبد الحميد يحدث جدلًا بعد إصابته بـ كورونا

أول تعليق من الزمالك على وقف نشاط فريق تونجيت السنغالي

مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.. صور