أستاذ الصدر بطب أسيوط: يجب التفكير في الحظر الجزئي بعد تزايد حالات كورونا

حذر الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الصدر بكلية طب جامعة أسيوط من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة مطالبا بالتفكير في الحظر أو الإغلاق الجزئي للحد من انتشار الفيروس .





وقال الدكتور عاطف القرن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الوضع أصبح غير جيد حيث انتشر فيروس كورونا بشكل سريع وبصورة قوية خاصة خلال أخر أسبوعين وقاربت المستشفيات على الامتلاء بعد أن كانت الدنيا هادئة وبناء عليه اتخذت الحكومة قرار بدء الامتحانات من ٢٠ فبراير وكان قرارا صحيحا حتى يتم الانتهاء من نصف العام الدراسي الأول كان لابد أن ينتهي بالامتحان.





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وأضاف القرن أن الأمور كانت تسير بشكل جيد ولكن الآن نحن متورطون في منتصف الطريق بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا وعلى الرغم من ذلك أرى استكمال الامتحانات و لكن يتم التشديد على الإجراءات الإحترازية أثناءها





ونوه أستاذ الصدر بطب أسيوط انه منطقيا الآن التفكير في الحظر أو الغلق الجزئي ومنع إقامة الأفراح أو الجنائز للحد من التجمعات ولابد أن نعيد إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت تطبق في أشهر ابريل ومايو ويونيو الماضي بما يحد الانتشار ولا يعيق الاقتصاد.





وقال أستاذ الصدر بطب أسيوط انه لا ننخدع بالأعداد المعلنة خاصة وإنها اقل من الواقع مشيرا إلى أن وزارة الصحة اعترفت بأنها لا تستطيع توفير مسحات لكل المشتبه فيهم، وهذه إمكانياتنا، والوزارة اعترفت أن الأعداد الفعلية أضعاف الرقم المعلن ، منوها إلى أن المواطن عليه دور كبير، لابد أن يحمي نفسه وأسرته بالكمامة والتباعد الجسدي والبقاء في المنزل قدر الإمكان والحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة وعدم تعريضهم للعدوى.