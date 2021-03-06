البحرين.. منتدى حول أول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية بالمنطقة

عقد مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع جمعية "مصارف البحرين"، منتدى للبنوك وشركات التأمين حول منصة "FinHub973" وأبرز التطورات المتعلقة بالمنصة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر 2020 بالتعاون مع شركة فنتك جالاكسي.





وحضر المنتدى الافتراضي، محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، والرئيس التنفيذي لجمعية "مصارف البحرين"، الدكتور وحيد القاسم، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد حميدان، إضافةً إلى كبار المسئولين من البنوك وشركات التأمين في مملكة البحرين وفق صحيفة "الأيام" البحرينية.





الجدير بالذكر أن منصة FinHub973 تعد أول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة تتيح الفرصة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية للتعاون بإشراف مصرف البحرين المركزي.





كما تهدف المنصة إلى ربط شركات التكنولوجيا المالية المحلية والدولية بالمؤسسات المالية في مملكة البحرين لبحث واختبار ووضع نماذج أولية لحلول جديدة ومبتكرة من خلال بيئة افتراضية مركزية.





وتم الاطلاع خلال المنتدى على آخر مستجدات العمل في المنصة، أبرزها البيئة الافتراضية المفتوحة لبرمجة التطبيقات (API) المصرفية والتي تمكن البنوك والمؤسسات المالية للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز التحول الرقمي لدى هذه المؤسسات.





كما تم الاعلان عن خدمة جديدة سيتم طرحها من خلال المنصة وهي خدمة الالتزام بالانظمة واللوائح والقوانين الرقابية فيما يتعلق بالخدمات المصرفية المفتوحة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة في المنصة.





وبهذه المناسبة، صرح رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، بأن المبادرة تعد فرصة لتحفيز فرص الابتكار ورفع مستوى التعاون بين المصرف والقطاع المالي وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة لايجاد حلول جديدة ومبتكرة من خلال بيئة افتراضية مركزية كما نأمل بأنها ستعزز من التحول السريع نحو الصيرفة الرقمية في المملكة كجزء من استراتيجية المصرف المستمرة للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي».





كما دعا المحافظ المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها، إلى أهمية المشاركة في هذه المنصة والاستفادة من الفرص التي تتيحها من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية.





ومن جهته، أكد الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، «أن الاستثمار الذكي والنوعي الذي قام به مصرف البحرين المركزي في مجال صناعة التكنولوجيا المالية سيساعد على تنمية هذه الصناعة وتوفير الدعم اللازم لها في الاحتضان والإرشاد والتمويل، وتعزيز التكنولوجيا المالية في الاقتصاد والقطاع المالي بموجب رؤية البحرين 2030، وبما يسهم في تعزيز ريادة القطاع المصرفي».





وأضاف "القاسم"، "نحن اليوم أمام انجاز جديد في هذا المجال يتجسد في منصة FinHub 973، والتي باتت إطارا مرجعيا شاملا لتطوير التكنولوجيا المالية في البحرين، بما يتمتع القائمون عليها من موهبة وتركيز وقدرة على الابتكار، فضلا عما تحظى به المنصة من شراكات مثمرة مع عدد من المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة».





وتوقع د. القاسم أن تحقق هذه المنصة مزيدا من النجاح خاصة وأن التكنولوجيا المالية جزء أساسي في عملية التحول الرقمي المنشود في مملكة البحرين، دون إغفال حماسة البحرينيين والمقيمين لتبني هذه التكنولوجيا الجديدة.