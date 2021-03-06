ضبط مخدرات بـ 7 ملايين جنيه قى حملات أمنية بأسيوط وسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى" ومديرتى أمن "سوهاج – أسيوط" من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى "قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
ونجحت عقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن سوهاج من ضبط (كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – سيارة – هاتف محمول - ميزان) بحوزة ( عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6٫250٫000 ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
وفى نطاق مديرية أمن أسيوط تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (50 ألف جنيه) تقريبًا.
وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.