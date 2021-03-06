ضبط مخدرات بـ 7 ملايين جنيه قى حملات أمنية بأسيوط وسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى" ومديرتى أمن "سوهاج – أسيوط" من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى "قسم شرطة سوهاج الجديدة – مركز شرطة الفتح" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





ونجحت عقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن سوهاج من ضبط (كمية من مخدر الآيس – طبنجة صوت معدلة – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى – سيارة – هاتف محمول - ميزان) بحوزة ( عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6٫250٫000 ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).





وفى نطاق مديرية أمن أسيوط تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (50 ألف جنيه) تقريبًا.



