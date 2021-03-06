برلماني: زيارة الرئيس للسودان تحمل رسائل حاسمة وتدعم العلاقات بين البلدين

قال النائب جمال الشورى، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقة تؤكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم، وتأتى فى توقيت مهم باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.





وأوضح عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الزيارة ترسخ جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع أنواع الدعم لدولة السودان الشقيقة، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السودانى، خاصة وأن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر .



