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فن

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 04:13 م
نيكولاس كيدج وريكو
نيكولاس كيدج وريكو
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أحمد إبراهيم
تصدر حفل زفاف النجم العالمى نيكولاس كيدج وريكو شيباتا كافة المواقع الكبرى خاصة بعد الاعلان عن حفل الزفاف. 

وبينما قرر نيكولاس كيدج ان يتواجد المقربين منه فقط بحفل الزفاف لتكون الأجواء أكثر خصوصية ومتعة، فكانت المفاجأة هو حضور زوجته السابقة أليس كيم وابنهما كال، حيث ما زالت الصداقة تجمع بين كيدج وأليس.

أشتهر عن النجم نيكولاس كيج علاقاته النسائية المتعددة ، و قد تزوج بعدد 3 مرات في حياته إذ كانت المرة الأولى في خلال عام 1995 م ، و امتدت هذه الزيجة إلى عام 2001 م .

وكانت من باتريشيا أركيت أما زواجه الثاني فكان من أليزا ماري بريسلي ، و الذي أستمر من عام 2002م إلى عام 2004 م ، و جدير بالذكر أن الفنانة ليزاماري بريسلي كانت زوجة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون أما زواجه الثالث فكان من أليس كيم ، و ذلك في خلال عام 2004 م كما أنه لديه إبن يبلغ من العمر 23 عام ، وذلك كان من علاقته مع كريستينا فولتون .

ونقلت شبكة "foxnews" عن وثائق المحكمة تقريرًا يفيد بأن بطل فيلم "الوجه المخلوع"  Face/Off البالغ من العمر 55 عامًا طالب بإبطال الزواج إذ كان ذلك ممكنًا.

تقدم الزوجان بطلب للحصول على رخصة زواج وتزوجا سرًا يوم السبت، وجاء حفل الزفاف بعد أقل من عام من تاريخ الارتباط فى أبريل الماضى.

وتعتبر هذه الزيجة هى الرابعة لنيكولاس كيج الذى كان متزوجا فى السابق من باتريشيا أركويت من 1995 وحتى 2001، وبعد الانفصال بدأ مواعدة ليزا مارى بريسلى، وتزوجا فى أغسطس 2002، لكنهما طلبا الطلاق بعد ثلاثة أشهر فقط من حفل زفافهما السرى فى هاواى، طبقًا لما ذكرته مجلة "بيبول".
الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد
الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد
الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد
الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد
الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد
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