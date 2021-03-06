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رياضة

حرم الأهلي من صفقة ذهبية.. 7 معلومات لا تفوتك عن الملياردير موتسيبي رئيس الكاف الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 04:45 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

وكتب الحساب الرسمي لـ اتحاد جنوب أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من المقرر أن يصبح الدكتور باتريس موتسيبي من جنوب إفريقيا رئيس CAF القادم بعد انسحاب جميع خصومه في اتفاق بالإجماع مع مرشحين آخرين ؛ سنحور ويحيى وأنومة، تهانينا!!".

يذكر أن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني آخر المنحسبين من الترشح لرئاسة الكاف، ليفوز بذلك موتسيبي بالتزكية.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز 7 معلومات عن موتسيبي بعد إعلان فوزه برئاسة الكاف:

1- عمل باتريس في  شركة بومان جيلفيلان عام 1988 وأصبح من شركائها الأساسيين في 1993.

2 يعد باتريس موتسيبي البالغ 58 عامًا رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث قدرت مجلة فوربس ثروته بـ ملياري و400 مليون دولار إضافة لـ علاقاته القوية في القارة الأفريقية، حيث إن زوجته هي الشقيقة الكبرى للرئيس الحالي لجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

3- وقرر باتريس شراء نسبة 51% من نادي صن داونز في 2003، قبل أن يملك النادي كله عام 2004.

4- يعمل موتسيبي في مجال التعدين ومناجم الذهب إضافة إلى عمله كـ محامٍ، حيث إنه حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة سوازيلاند، وشهادة أخرى في القانون من جامعة فيتفاترستراند.

5 - حصل موتسيبي على ترشيح اتحاد الكرة القدم في جنوب أفريقيا عقب قضائه أكثر من 5 سنوات في مجال كرة القدم.

6-  صنع موتسيبي التاريخ رفقة بيتسو موسيماني " المدير الفني الحالي للأهلي" في صن داونز، حيث توج الفريق في عهده بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016، كما أصبح صن داونز أحد أفضل فرق القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

7- حرم الأهلي من إبرام صفقة ذهبية، وذلك عندما رفض رحيل جاستون سيرينو نجم صن داونز وأحد أفضل اللاعبين في أفريقيا حاليا إلى النادي الأهلي، خلال الصيف الماضي، بسبب القيمة المالية للصفقة.
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