وزير خارجية سوريا: دمشق ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد،أن بلاده ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات ،التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعًا معيشية جيدة للعائدين ، ولكن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين .

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال استقبال المقداد اليوم /السبت/ للدكتور رمزي مشرفية وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والوفد المرافق، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون لعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية آمنة وميسرة .

واعتبر الجانبان أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لما بدأ من تعاون بين الجانبين السوري واللبناني،لمعالجة قضية اللاجئين السوريين في لبنان وتأمين عودتهم ،بشكل طوعي إلى بلدهم وتهيئة الظروف التي تسهل هذه العودة وتشجعهم عليها.

واتفق الجانبان على القيام بجهود مشتركة تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم ،ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم في بلدهم سوريا.