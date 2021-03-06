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محافظات

بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا

السبت 06/مارس/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة نجحت في تطعيم 581 ألفا و 78 طفلا من بينهم 13طفلا أجنبيا ضد مرض شلل الأطفال وذلك في اطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تم تنظيمها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس الجارى.


أشار محافظ قنا، إلي أن المديرية بفرقها الثابتة والمتنقلة حققت نسبة 101% من إجمالى المستهدف تطعيمهم، و البالغ عددهم 579 ألفا و 188 طفلا.


 قال الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال 226 فريقا ثابتا ومتنقلا.


أشار تاوضروس، إلي أن الفرق الطبية زارت الأطفال المستهدفين في جميع القرى و النجوع وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة.


جدير بالذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، و على الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من ٥ سنوات وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.


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بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
بينهم 13 طفلا أجنبيا .. تطعيم 581 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بقنا
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