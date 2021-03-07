غرفة شركات السياحة: 2 مليون من العاملين بالقطاع فقدوا وظائفهم.. فيديو

قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك مشكلة في قطاع السياحة منذ عام 2011.





وأضاف "إدريس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أزمة كورونا أثرت بنسبة كبيرة على قطاع السياحة"، موضحا: "السياحة صناعة تعتمد علي العامل البشري، ويجب المحافظة علي العمالة وكفاءتهم".





وأشار إلى أن أصحاب المنشآت السياحية تحاول المحافظة على العمالة وخبراتهم"، مردفا: "أكثر من 2 مليون شخص يعملون في قطاع السياحة فقدوا وظائفهم على مستوى العالم".





وأوضح أن جزءا كبيرا من العاملين في قطاع السياحة في مصر فقدوا وظائفهم نتيجة لتأثر قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة.