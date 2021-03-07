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فن

أنا البطل لـ محمد رمضان تريند رقم 3 على يوتيوب

الأحد 07/مارس/2021 - 11:43 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
حققت أغنية "أنا البطل" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، كما تصدرت التريند رقم 3 على موقع "يوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "بطل لعب مية فورة لكن مخسرش جولة.. هتفكر يوم تنافسه اقعد في بيتك أولى.. أرضي منطقة محظورة بتشتت العتاولة.. وبطلقة بين حواجبك على أرضك هستولى.. انا البطل اللى نفسك تقلده.. اى حد بيهرى باجى بسكته.. اتخن مافيكم بصباع واحد اثبته.. رمضان بس مجرد اسم بيشتته.. جمهورى فى ودنى قالى اعمل انفجار.. ادانى إشارة وقالى غير المسار.. لو الدنيا مرة واحدة بيكم ولعت.. اعرف يا بني إنى دوست عـ الزرار.. مين اللى أدى انت آخرك ياض تتفرج".


يذكر أن محمد رمضان يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسله الجديد "موسى".

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