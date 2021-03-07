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فن

بـ شعر أحمر.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 05:24 م
منة عرفة
منة عرفة
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منة عرفة؛ بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية سترة باللون الأسود، ووضعت مكياج مميزا كشف عن أنوثتها، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلًا على كتفيها ونالت إعجاب متابعيها.

وتشارك منة عرفة  فى مسلسل "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات. 

وتدور أحداث مسلسل إسعاف يونس حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف. 

ومسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .

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