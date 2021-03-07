الضرائب العقارية: حصلنا 3 ونصف مليار جنيه ضريبة عقارية للعام الماضي

أكد أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن المبلغ المستهدف تحصيله من الضرائب العقارية تصل قيمتها لـ 4 ونصف مليار جنيه، موضحا أنه تم تحصيل 3 مليارات ونصف عن العام الماضي.





ولفت متحدث مصلحة الضرائب، إلى أن 31 مارس سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا.





وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الأرض الفضاء المستغلة جراج في حكم العقار الخاضع للضرائب العقارية".





وأوضح متحدث الضرائب "تم إطلاق منصة رقمية لتقديم الإقرارات الضريبية"، مشيرا إلى أن "الوحدة السكنية الأولى للمواطن لو قيمتها أقل من 2 مليون جنيه يُعفى من الضريبة، أما إذا عادلت 2 مليون جنيه فيسدد 120 جنيها".





وتابع "في حالة امتلاك المواطن لوحدة سكنية ثانية سيدفع عليها ضرائب 126 جنيها سنويا تُقسم على قسطين".





واستطرد "لو الوحدة قيمتها 3 ملايين جنيه وهي مسكن خاص يسدد 1380 جنيها"، مردفا "في حالة امتلاك المواطن لعقار قيمته 5 ملايين جنيه يدفع ضريبة قيمتها 3900 جنيه".





وأكد أن "مصلحة الضرائب تأخذ بمتوسط الإسكان في كل مكان"، مختتما "في حالة امتلاك المواطن لعقار قيمته 9 ملايين جنيه يسدد ضريبة عقارية قيمتها 8940 جنيها".



