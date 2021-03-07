نتنياهو يشرب القهوة ويأكل الطعمية مع بدو النقب.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو وهو يحتسي القهوة ويأكل الطعمية خلال زيارة أجراها لقرية ترابين الصانع جنوبي مدينة رهط العربية التي تقع في أقصى شمال أرض النقب.





ونقلت إذاعة "مكان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "سأنقل ملف المواطنين البدو في النقب إلى مكتبي وسأتولي متابعته شخصيا".





وذكرت "مكان" أن نتيناهو أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء انتخابي لنشطاء الليكود في ترابين الصانع.



