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ظافر العابدين يوجه رسالة إلى المرأة العربية ويكشف حقيقة وجود جزء ثالث من عروس بيروت

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:11 ص
ظافر عابدين
ظافر عابدين
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إسراء صبري
وجه ظافر عابدين، رسالة إلى المرأة العربية، قائلا: هي المرأة العربية متألقة ولديها طاقة تحمل وشغل وحنان كبيرة للغاية، معقبا: هي دائما مميزة ودائما موفقة واتمنى أن تحصل المرأة العربية على كافة حقوقها.

وفيما يخص مسلسل عروس بيروت، أوضح "عابدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، أن الأتفاق كان على جزئين فقط، ولكن من الممكن أن يكون هناك جزء ثالث.

وفي نفس السياق كشف الفنان ظافر عابدين، عن تجربته الأولى في الاخراج السينمائي، قائلا: أنه كان ينتظر التوقيت والتجربة المناسبة حتى يدخل ف مجال الاخراج السينمائي، معقبا: السيناريو موجود والقصة موجودة ولهذا لا يوجد مانع أن أقوم بالإخراج.

وأضاف أنه سيشارك في فيلم "غدوة" كممثل وكـ مخرج أيضا، معقبا: أهم شيء في الأمر هو التعامل والفصل بين دور المخرج والممثل، وهي تجربة فريدة وصعبة.

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حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت

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