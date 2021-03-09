رئيس جامعة عين شمس يدير جلستين ضمن فاعليات معرض التعليم العالي في نسخته الثامنة

أدار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جلستين ضمن فاعليات المعرض الثامن للتعليم العالي . جاءت الأولى بعنوان " التعليم العالي .. نظرة على الحاضر و المستقبل "و الثانية بعنوان " كيف تبدو تكنولوجيا المستقبل" .





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أوضح الدكتور محمود المتيني أن التغيرات السريعة التي شهدها التعليم تزامنًا مع الجائحة العالمية؛ فرضت واقعًا جديدًا على العالم أجمع.وتساءل " هل نحن مستعدون لهذا التحدي؟"، قائلًا إن كل شئ أصبح متجهًا للإنترنت ، وفتح نقاشًا حول شكل الطالب الجامعي الذي أصبح جالسًا خلف شاشة الكمبيوتر.





واستعرض جهود جامعة عين شمس في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، قائلًا " بذلنا عملًا رائعًا في منظومة التعليم عن بعد وكنا على أتم الاستعداد حتى قبل ظهور الجائحة" ، مشيدًا بجهود إدارة تطوير التعليم بالجامعة بإشراف أ.د. منى عبد العال.





و أضاف أن مؤسسات التعليم في العالم كانت تنظر إلي التعليم عن بعد باعتباره تعليمًا تكميليًا ثم أصبح بين ، ليلة وضحاها، ضرورة ملحة .





وأضاف أنه برغم ما يواجهه العالم من تحديات وبخاصة في مجال التعليم ، تظهر الفرص ؛ حيث أصبح لدينا جيلًا يؤكد أنه قادرًا على مواجهة التحدي.





هذا وقد شهدت الجلسة مناقشة عددًا من الموضوعات طرحها نخبة من المتحدثين وهم " الأستاذة فينيس إيمري رئيس جامعة هيرتفوردشاير في مصر، الأستاذة نادية العارف رئيس جامعة اسلاسكا بمصر، الدكتورعبد الرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د. محمود الديب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة إنوفيرا الشرق الأوسط، مصر وأفريقيا، و الدكتور حسام عثمان نائب رئيس وكالة اتيدا، و السيد إيهاب سلامة مدير مؤسسة السويدي للتعليم، الدكتور كيم أ، كريتشلي عميد جامعة جزيرة الأمير إدوارد -UPEI القاهرة، السيد ماجد عارف المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فارينز، أ.د ليزلي كروكسفورد نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر.