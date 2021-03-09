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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يدير جلستين ضمن فاعليات معرض التعليم العالي في نسخته الثامنة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:48 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
 أدار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جلستين ضمن فاعليات المعرض الثامن للتعليم العالي . جاءت الأولى  بعنوان " التعليم العالي .. نظرة على الحاضر و المستقبل "و الثانية بعنوان " كيف تبدو  تكنولوجيا المستقبل" . 

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أوضح  الدكتور محمود المتيني أن التغيرات السريعة التي شهدها التعليم تزامنًا مع الجائحة العالمية؛ فرضت واقعًا جديدًا على العالم أجمع.وتساءل "  هل نحن مستعدون لهذا التحدي؟"، قائلًا إن كل شئ أصبح متجهًا للإنترنت ، وفتح نقاشًا حول شكل الطالب الجامعي الذي أصبح جالسًا خلف شاشة الكمبيوتر.

واستعرض جهود جامعة عين شمس في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد،  قائلًا " بذلنا عملًا رائعًا في منظومة التعليم عن بعد وكنا على أتم الاستعداد حتى قبل ظهور الجائحة" ،  مشيدًا بجهود إدارة تطوير التعليم بالجامعة بإشراف أ.د. منى عبد العال. 

و أضاف أن مؤسسات التعليم في العالم كانت تنظر إلي التعليم عن بعد باعتباره تعليمًا تكميليًا  ثم أصبح بين ، ليلة وضحاها،  ضرورة ملحة .

وأضاف أنه برغم ما يواجهه العالم  من تحديات وبخاصة في مجال التعليم ،  تظهر الفرص ؛ حيث أصبح لدينا جيلًا  يؤكد أنه قادرًا على مواجهة التحدي.

هذا وقد شهدت الجلسة مناقشة عددًا من الموضوعات طرحها نخبة من المتحدثين وهم " الأستاذة فينيس إيمري رئيس جامعة هيرتفوردشاير في مصر، الأستاذة نادية العارف رئيس جامعة اسلاسكا بمصر، الدكتورعبد الرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د.  محمود الديب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة إنوفيرا الشرق الأوسط، مصر وأفريقيا، و الدكتور حسام عثمان نائب رئيس وكالة اتيدا، و السيد إيهاب سلامة مدير مؤسسة السويدي للتعليم، الدكتور كيم أ، كريتشلي عميد جامعة جزيرة الأمير إدوارد -UPEI القاهرة، السيد ماجد عارف المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فارينز، أ.د ليزلي كروكسفورد نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
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