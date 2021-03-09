لجنة من وزارة الصحة لمتابعة وتقييم مستوى الخدمة الطبية بمستشفيات أسوان

تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إيفاد لجنة ميدانية متخصصة من الوزارة لتفقد ومتابعة مستوى الأداء الطبي والعلاجى داخل مستشفيات العزل لحالات الأصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار 3 أيام وتضم المتخصصين فى قطاعات الطب الوقائى والعلاجى والرقابة والمتابعة وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الأدارة المركزية حيث أستهلت اللجنة جولتها الميدانية بمستشفى أسوان العام للعزل بالصداقة الجديدة.





وقد قامت اللجنة بأعمال التقييم الشامل لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا ، بجانب الإجراءات المتخذة للتعقيم الطبي والوقائى من أجل إعداد تقرير كامل لعرضه على وزيرة الصحة والسكان.









ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالإستجابة السريعة من وزيرة الصحة بإيفاد هذه اللجنة لضمان تقديم الخدمة العلاجية بالجودة المطلوبة داخل مستشفيات العزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الدعم الطبي اللازم للتصدي للجائحة، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه في النهوض بالمنظومة الصحية بشكل عام.





وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم خلال إجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مع عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مناقشة مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم 2021/2022.





وقال المحافظ إنه تم مناقشة الخطة طبقًا للإحتياجات الفعلية للمحافظة للوفاء بالمطالب الجماهيرية وذلك بنسبة زيادة حوالى 25 % عن خطة العام الحالي لتوزع على الأنشطة المختلفة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى .





ولفت المحافظ إلى أن الخطة الإستثمارية القادمة ستشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق، بجانب تحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم إحتياجات المحليات، فضلًا عن المشروعات المشتركة للمحافظة.





وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم إستعراض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي 2020/2021 بإعتمادات 454.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75 % من الأعمال المنفذة على أرض الواقع في كافة المشروعات والقطاعات.





وأقرأ أيضًا:فيما قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تشارك اليوم وغدًا عبر تقنية الإنترنت بفريق مشروع المناعة " لإعداد خريجى كليات الطب والطب البيطرى والتمريض وطب الأسنان والزراعة والعلوم للحصول على دبلومة المناعة".