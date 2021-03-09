رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
وتضمن برقيتة الاتى:"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة العظيمة التي كانت تكريمًا للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتًا له من رب العالمين في مواجهة ظلام الجهل والكفر و ذاخرة بالعبر والمعاني واعطت للبشرية اطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل وشكلت علامة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية".
متابعًا في برقيتة :" نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم سيادة الرئيس بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن تصبح مصر على أيديكم وتحت قيادتكم الحكيمة منارة للاستقرار والازدهار".