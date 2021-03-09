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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:55 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وتضمن برقيتة الاتى:"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ  بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة العظيمة التي كانت تكريمًا للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتًا له من رب العالمين في مواجهة ظلام الجهل والكفر و ذاخرة بالعبر والمعاني واعطت للبشرية اطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل وشكلت علامة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية".

متابعًا في برقيتة :" نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم سيادة الرئيس بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن تصبح مصر على أيديكم وتحت قيادتكم الحكيمة منارة للاستقرار والازدهار".  
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