رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.





وتضمن برقيتة الاتى:"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة العظيمة التي كانت تكريمًا للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتًا له من رب العالمين في مواجهة ظلام الجهل والكفر و ذاخرة بالعبر والمعاني واعطت للبشرية اطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل وشكلت علامة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية".



