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تكنولوجيا

ببطارية عملاقة .. تعرف على سعر ومواصفات Moto G10 Power من موتورولا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:01 ص
هاتف Moto G10 Power
هاتف Moto G10 Power
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كشفت شؤكة موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفها الذكي Moto G10 Power، والذي ي نسخة محسنة من إصدار الشركة السابق Moto G10، والذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي، مع بطارية أكبر وشحن أسرع.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يمتاز هاتف Moto G10 Power، ببطارية عملاقة تدوم لمدة أطول، والتي تاتي بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB -C.

ويأتي هاتف Moto G10 Power، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

ويتميز هاتف Moto G10 Power، بتصميم مقاوم للرذاذ بمعيار IP52، مع إعداد كاميرا رباعية على ظهر الجهاز، وتأتي الكاميرا الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعرات أخران بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Moto G10 Power، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 460، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويتوفر هاتف Moto G10 Power، في لونيين هما الرمادي والأزرق الفيروزي، وسيكون متاحا للبيع في الهند بداية من 16 مارس الجاري، مقابل سعر 135 دولار (أي ما يعادل ألفان و 100 جنيه مصري).

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