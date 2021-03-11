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توك شو

والدة طفلة المعادي: أشعر بأنني في كابوس.. وبنتي أول مرة تنزل مع والدها يوم الحادث .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 12:29 ص
والدة الطفلة
والدة الطفلة
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إبراهيم القادري
كشفت عبير والدة الطفلة ضحية التحرش بالمعادي قائلة: "زوجي أخرس ويعمل سايس في المعادي، وابنتي كانت لأول مرة تقوم بالنزول معه إلي عمله كان يوم الواقعة، وأنا أشعر أنني في كابوس بسبب الواقعة " .

وأضافت "عبير"، خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "عندما سألت الفتاة عن ما حدث قالت إن المتحرش طلب مني أن أذهب معه وقام بإدخالي إلي عمارة وكان يريد ملامسة جسدي وفجأة ظهرت فتاه حررتني منه وركضت بعدها لافتة إلى أن الطفلة لديها 7 سنوات. 

وأوضحت "عبير"، إنني رأيت المتهم في المحكمة وكنت أريد أن احدثة ولكنهم قالو إلي لا تتحدثي معه حتي لا يحدث أي احتكاك بيننا .
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