والدة طفلة المعادي: أشعر بأنني في كابوس.. وبنتي أول مرة تنزل مع والدها يوم الحادث .. فيديو

كشفت عبير والدة الطفلة ضحية التحرش بالمعادي قائلة: "زوجي أخرس ويعمل سايس في المعادي، وابنتي كانت لأول مرة تقوم بالنزول معه إلي عمله كان يوم الواقعة، وأنا أشعر أنني في كابوس بسبب الواقعة " .





وأضافت "عبير"، خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إ م بي سي مصر": "عندما سألت الفتاة عن ما حدث قالت إ ن المتحرش طلب مني أن أذهب معه وقام بإدخالي إلي عمارة وكان يريد ملامسة جسدي وفجأة ظهرت فتاه حررتني منه وركضت بعدها لافتة إلى أن الطفلة لديها 7 سنوات.



