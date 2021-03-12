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برلمان

نائب بالشيوخ: تأهيل الشباب تعليميا وتثقيفيا ورياضيا ثروة مصر الحقيقية

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:28 م
النائب، أحمد دياب
النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ
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أميرة خلف
أشاد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود الخطة الاستثمارية المقترحة بوزارة التعليم العالي ،والتى من أول أهدافها، تخصيص جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، ليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن  إنشاء جامعات جديدة بكافة محافظات مصر، لاسيما في هذا الوقت يواكب التطورات العالمية.

و أوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر دولة شابة، حيث أن  90% من تعداد سكانها شباب ، مؤكدًا أن تأهيل الشباب تعليميًا وثقافيًا ورياضيًا ، هو ثروة مصر القومية الحقيقية .

وأكد" دياب " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع ، سيسهم فى مزايا عدة أبرزها:  تأهيل كوادر بشرية من الشباب ، وتقليل نسب الأمية ، وتجهيز الشباب لمواجهة المنافسة القائمة بسوق العمل ، لافتا إلى أهمية القرار الذي  أقرته الحكومة، وذلك بإتاحتها اختيار لغة ثانية من بين 5  لغات، و إتاحة رفاهية الاختيار، بما يضمن التنوع في فرص العمل بمختلف دول العالم، معقبًا:" أى تطور في المنظومة التعليمية يصب في مصلحة مصر وشبابها وشعبها العظيم ". 

جدير بالذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التعليم العالي، للعام 2021/2022، والتى تستهدف إضافة جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الوصول إلى أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، وليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030.

وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.
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