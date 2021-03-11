تنمية المشروعات: منتجات معرض البازار تلائم البيت المصري.. فيديو

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكور المنزل يقام على مساحة 6 آلاف متر، بمشاركة أكثر من 400 عارض.





وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعرض يضم مختلف المنتجات اليدوية ومستلزمات المنزل والديكور الحديث وهدايا عيد الأم كالسجاد اليدوى والحرير والصوف والكليم ووحدات الإضاءة النحاسية والخشبية والملابس والمشغولات اليدوية المتنوعة والاكسسوارات ومنتجات الفضة والنحاس والتطريز على القماش ومستحضرات التجميل الطبيعية والخزف واللوحات والخيامية.





وأشار إلى أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات ولكن هناك العديد من حزم الدعم الفني التي تقدم على هامش المعرض، من خلال وحدة تم انشاؤها من خلال جهاز تنمية المشروعات تساعد أصحاب الحرف وأصحاب الصناعة على عمل منتجات تجارية للمنتجات، لمساعدتهم على تسويق المنتجات الخاصة بهم.





وأكد أن المنتجات الموجودة بالمعرض تلائم مختلف احتياجات ومتطلبات البيت المصرى وتناسب مختلف الأذواق، موضحا أن المعرض يقدم للجمهور منتجات متميزة ذات طابع تراثى بأسعار تجارية أقل من الأسعار المعتاد عليها في الأسواق حيث يتم البيع من المصنع لزائرى المعرض مباشرة.