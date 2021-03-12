قالوا إني مت.. إبراهيم فايق يروي كواليس مؤلمة عن فترة مرضه.. فيديو

حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".





وكشف إبراهيم فايق كواليس وتفاصيل فترة مرضه وإصابته بجلطة رئوية، قائلا:" الازمة الصحية التي مريت بها كانت كبيرة ولم تكن على البال".





وقال إبراهيم فايق:" اصبت بجلطة في الشريان الرئوي وقبل اصابتي بالجلطة كنت تعبان لكن انا لم أتحدث وتحاملت على نفسي ".





وأضاف إبراهيم فايق: " الألم الذي شعرت به له كان موجع، ووجه عليا يوم قررت التوجه إلى المستشفى وكنت حاسس إني هموت وكنت بتشاهد، ودخلت العناية المركزة ".





وتابع ابراهيم فايق: "وشعرت بالضيق بعد قيام بعض الصفحات بنشر خبر وفاة إبراهيم فايق وهذا الأمر ضايقني جدا واثر عليا سلبيا".



