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توك شو

قالوا إني مت.. إبراهيم فايق يروي كواليس مؤلمة عن فترة مرضه.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:13 ص
صدى البلد
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هاني حسين
 حل الإعلامي إبراهيم فايق، وهاني حتحوت وكريم خطاب وكريم رمزي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم "  المذاع على قناة " سي بي سي ".

وكشف إبراهيم فايق كواليس وتفاصيل فترة مرضه وإصابته بجلطة رئوية، قائلا:" الازمة الصحية التي مريت بها كانت كبيرة ولم تكن على البال".

وقال إبراهيم فايق:" اصبت بجلطة في الشريان الرئوي وقبل اصابتي بالجلطة كنت تعبان لكن انا لم أتحدث وتحاملت على نفسي ".

وأضاف إبراهيم فايق: "الألم الذي  شعرت به له كان موجع، ووجه عليا يوم قررت التوجه إلى المستشفى وكنت حاسس إني هموت وكنت بتشاهد، ودخلت العناية المركزة ".

وتابع ابراهيم فايق: "وشعرت بالضيق بعد قيام  بعض الصفحات بنشر خبر وفاة إبراهيم فايق وهذا الأمر ضايقني جدا واثر عليا سلبيا".

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