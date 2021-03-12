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أخبار العالم

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الحوثيين غربي تعز

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعادت مواقع جديدة في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن المصدر قوله إن "المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب، وذلك عقب تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل".

وأضاف: "قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري باتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي".

وتابع: "تم سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".
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